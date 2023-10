Napoli, i Negramaro cantano Pino Daniele in strada: concerto a sorpresa davanti a casa sua Concerto a sorpresa della band pugliese nei vicoli del centro storico di Napoli. Omaggio a Pino Daniele.

A cura di Pierluigi Frattasi

I Negramaro cantano Pino Daniele in strada a Napoli davanti alla casa del cantautore partenopeo. Un concerto a sorpresa andato in scena ieri mattina, domenica 22 ottobre 2023, a Santa Maria la Nova. La famosa band pop rock italiana con il frontman Giuliano Sangiorgi ha intonato alcuni successi intramontabili di Pino, come "Napule è", "Na tazzulella ‘e cafè" e "Quanno chiove", mandando in visibilio i fan. Decine di persone si sono fermate, prima incuriosite, poi entusiaste quando hanno capito che si trattava proprio della band salentina.

La band pugliese ha preso il caffè al bar di Pino

Lo show improvvisato è durato diversi minuti. Poi, il gruppo si è spostato nel bar dove Pino Daniele era solito prendere il caffè e dove ha anche scritto il brano "Na tazzulella ‘e cafè". "Ho provato a cantare qualche masterpiece di Pino – ha detto poi Sangiorgi ai microfoni di Fanpage.it – qualche capolavoro di Pino con l'emozione in gola. Pino ci manca di più, ce l'ho nel cuore da quando sono bambino. Pino mi ha insegnato che le cose vere non sono mai fraintendibili. Siamo stati al bar dove ha scritto "Na tazzulell e cafè", si incontrava con James Senese e gli amici. Siamo onorati di essere in questo bar vicino casa sua e in questo rione". Pino Daniele è morto prematuramente all'età di 60 anni il 4 gennaio 2015. Nel 2024 ricadrà l'anniversario dei 9 anni dalla scomparsa del grande cantautore napoletano, autore di tantissimi brani celebri che hanno fatto cantare milioni di italiani nel mondo. Pino Daniele sarà ricordato in città con tanti eventi dedicati alla sua memoria. Il Comune già in passato ha voluto dedicargli anche una strada.