A Napoli oltre 2mila bambini segnalati per evasione scolastica nell’anno 2022-23 I quartieri più a rischio Ponticelli, Barra e San Giovanni con 392 segnalazioni, e Secondigliano, San Pietro a Patierno e Miano con 359. Progetti per 84 milioni contro l’abbandono scolastico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Napoli oltre 2mila bambini segnalati per evasione scolastica nell'anno 2022-23. I quartieri più a rischio nella zona orientale, dove nella VI Municipalità di Ponticelli, Barra e San Giovanni si contano ben 392 segnalazioni, Secondigliano e Miano, con 359 segnalazioni, e al centro storico, dove nella II Municipalità si raggiungono le 301 segnalazioni. I dati del Comune di Napoli riguardano gli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo, quindi, scuole primarie (ex elementari), secondarie inferiori (ex medie) e superiori.

La mappa della dispersione scolastica a Napoli nell'anno 2022-23

I dati migliori sull'abbandono scolastico si registrano invece nella V Municipalità Vomero-Arenella, con solo 20 segnalazioni, e a Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, con 70 segnalazioni.

I Municipalità: 70

II Municipalità: 301

III Municipalità: 127

IV Municipalità: 284

V Municipalità: 20

VI Municipalità: 392

VII Municipalità: 359

VIII Municipalità: 264

IX Municipalità: 90

X Municipalità: 97

tot. 2.004

Il Comune in campo contro l'abbandono scolastico

Il Comune dallo scorso anno ha attivato la piattaforma per il monitoraggio della dispersione scolastica. Proprio per contrastare l'abbandono della scuola e la devianza scolastica, che può portare i ragazzi poi su strade pericolose, come quelle della microcriminalità, il Comune ha siglato il Patto Educativo per la città di Napoli, con il Ministro dell’istruzione, il Presidente della Regione Campania, il Prefetto di Napoli, l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Napoli, con l'adesione dell'Impresa “Con i Bambini” e del “Forum Regionale del Terzo Settore”.

Nel PNRR è previsto un intervento straordinario per ridurre i divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell'ambito della dispersione scolastica. Un altro progetto prevede interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del terzo settore.

Il contrasto alla dispersione scolastica passa per la riqualificazione degli ambienti di apprendimento, pensati come ambienti di crescita della persona. Grazie al lavoro sinergico tra il Servizio Tecnico Scuole e le Municipalità, il Comune di Napoli è aggiudicatario di 28 interventi di edilizia scolastica, per un finanziamento totale di 83.588.163,26 euro.

Il Comune inoltre ha aderito al progetto "Scholas cittadinanza – Napoli città educativa". L’obiettivo generale del programma – ha spiegato l’assessore Striano – è quello di promuovere una cultura dell'incontro tra i giovani ed incoraggiare un'educazione ispirata alla convivenza pacifica, ai valori civici ed alla partecipazione civica attiva. Questi principi possono rappresentare una misura utile per il contrasto alla dispersione scolastica, al degrado sociale, culturale ed economico, oltre che per promuovere e sostenere il valore della cittadinanza attiva come bene educativo”.