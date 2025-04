video suggerito

Napoli, chiude l’ufficio decessi al Cimitero: spostato a Soccavo. Le pompe funebri: “Rischio caos” Il Comune chiude l’ufficio per le pratiche dei decessi al Cimitero di Poggioreale. Servizi trasferiti a Soccavo. L’ira delle agenzie funerarie: “Tempi più lunghi, rischiamo il sovraffollamento delle salme nelle celle frigo” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Chiude l'ufficio per denunciare le morti al Cimitero di Poggioreale. I servizi spostati a Soccavo, nella sede dell'Anagrafe al Parco Quadrifoglio. E scoppia la protesta delle agenzie di pompe funebri: "Maggiori disagi e attese per i cittadini, rischio caos in estate per le lungaggini legate alle sepolture". Mercoledì è previsto un incontro con l'assessore ai Cimiteri, Vincenzo Santagada.

Il Comune chiude l'ufficio per denunciare le morti a Poggioreale

Con deliberazione di Giunta Comunale del 4 aprile numero 140 è stato soppresso l’ufficio separato di Stato Civile di Santa Maria del Pianto ed è stato, contestualmente istituito l’ufficio separato di stato civile per la ricezione delle denunce di decesso presso la sede del Servizio Statistica e Servizi Demografici nella II Traversa via dell’Epomeo 2 del Parco Quadrifoglio. A partire dal 23 aprile scorso, le denunce di decesso si possono fare esclusivamente presso la sede di Soccavo, tutti i giorni della settimana, dalle ore 8,30 alle 13,00.

La protesta delle agenzie funerarie: "Tempi più lunghi per i cittadini"

Ma le agenzie funerarie non ci stanno. Fabio Bellomunno, dell'Associazione Imprese Funebri Napoletane, in una nota scrive:

Negli ultimi mesi, l’accesso agli uffici cimiteriali del Comune è diventato un vero percorso a ostacoli, soprattutto per i cittadini che si trovano ad affrontare il dolore di un lutto. Oggi, infatti, solo i privati possono accedere agli uffici comunali. Le agenzie funebri, pur essendo in possesso di licenze specifiche per affari e commissioni, non possono più svolgere pratiche fondamentali per conto delle famiglie. Parliamo di operazioni complesse come esumazioni, estumulazioni o trasferimenti di resti e ceneri, sia all’interno dei cimiteri comunali che verso strutture private come edicole, cappelle o manufatti.

E aggiunge:

Questa esclusione non solo rallenta l’iter burocratico, ma costringe i cittadini — già provati dal lutto — a farsi carico personalmente di incombenze tecniche e amministrative che prima potevano delegare a professionisti del settore. A complicare tutto, la recente riorganizzazione degli uffici: il Comune ha infatti deciso di spostare parte degli sportelli da via Santa Maria del Pianto a Soccavo, senza però prolungare gli orari di apertura. Il risultato? Chi ha bisogno di svolgere più pratiche deve attraversare la città, spesso senza un mezzo proprio, affrontando distanze tutt’altro che agevoli.

Infine, conclude:

Nel frattempo, le agenzie sono costrette a inviare le richieste esclusivamente via PEC, Telegram o TOBI — strumenti che, nella pratica quotidiana, creano ritardi, malfunzionamenti e scarsa comunicazione. Questo blocca l’organizzazione immediata di tumulazioni e inumazioni, aumentando il rischio — con l’arrivo del caldo — di un sovraffollamento nei depositi comunali, che non dispongono di celle frigorifere sufficienti. Come se non bastasse, resta in vigore anche il divieto di fornire informazioni telefoniche. Gli uffici risultano spesso irreperibili, e i numeri del servizio cimiteriale sono inesistenti o non funzionanti, rendendo quasi impossibile ottenere chiarimenti o risposte tempestive.