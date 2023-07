Allerta a Napoli: caldo oltre i 40 gradi fino a sabato 22 luglio Allerta meteo per ondate di calore in Campania fino a sabato 22 luglio: punte di 41 gradi e tasso di umidità alle stelle.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata l'allerta meteo della Protezione Civile della Campania per ondate di calore: il nuovo avviso durerà, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, almeno fino alle 14 di sabato 22 luglio. Ma non sono escluse nuove proroghe. "Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali", fa sapere la Protezione Civile, che quantifica in circa 7-9 gradi in più l'aumento delle temperature rilevate rispetto alle medie stagionali, "con valori che potranno superare i 40-41 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l'80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione".

Il Comune di Napoli già nella giornata di ieri aveva fatto scattare un "Piano Caldo" per soggetti fragili e senza dimora in vista delle forti ondate di caldo in corso in tutta la città. La Protezione Civile ha raccomandato nuovamente di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. "Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici". Intanto, ieri sera si è registrato un doppio blackout all'Arenella e Fuorigrotta: è intervenuta la task force anti-guasto di E-Distribuzione, sono state montate power stations a piazza Arenella e piazzetta Canneto. A creare i disagi probabilmente l'utilizzo eccessivo di condizionatori in serata, quando l'umidità è stata particolarmente forte.