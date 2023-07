Ondate di calore, il piano del Comune di Napoli per soggetti fragili e senza dimora Il Comune di Napoli ha varato un “Piano Caldo” per soggetti fragili e senza dimora in vista delle forti ondate di caldo in corso in tutta la città.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ondata di caldo che si è abbattuta su tutta la Campania e su Napoli ha fatto scattare, oltre alle allerte da parte di Ministero della Salute e della Protezione Civile, anche ad un piano ad hoc che Palazzo San Giacomo ha preparato per i senza fissa dimora e per le persone più fragili. Il piano prevede il potenziamento dei servizi ma anche l'apertura di numero beverini in tutta la città. Attivi anche alcuni numeri di telefono per segnalare le situazioni più critiche.

Per segnalazioni che riguardano i soggetti fragili, i cittadini possono segnalare le situazioni presso il servizio sociale territoriale, le cui sedi sono disponibili a questo indirizzo internet, mentre è anche possibile contattare la “Centrale Operativa Sociale” al numero telefonico 081/5627027 che è attivo tutti i giorni nei seguenti orari: dalle 16 alle 8 nei giorni feriali, e 24 ore su 24 nei giorni di sabato, domenica e nei festivi.

Per segnalare invece problematiche relative ai cittadini senza fissa dimora, sarà possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica sos.senzadimora@comune.napoli.it cercando di fornire tutte le informazioni ed indicando il luogo di permanenza della persona in difficoltà. Tutte le segnalazioni saranno poi inviate alle Unità di Strada e ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Inoltre, al Real Albergo dei Poveri, è stato allestito uno spazio docce che le persona senza dimora potranno utilizzare nel pieno rispetto della privacy e attivo 6 giorni alla settimana su sette. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.