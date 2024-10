video suggerito

Napoli, bolletta dell’acqua a rischio aumento nel 2025: in arrivo la revisione delle tariffe Possibili aumenti del 3,5% sulla bolletta dell’acqua pubblica a Napoli. Vertice al Consiglio di Distretto sul nuovo tariffario 2024-25. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

In arrivo la revisione delle tariffe della bolletta dell’acqua a Napoli per i prossimi 5 anni. Proprio in questi giorni sono in corso le discussioni tra ABC, l’Azienda Speciale dell’acqua pubblica di proprietà del Comune, e l’EIC, l’Ente Idrico Campano, per definire le nuove tariffe. Al momento, quindi, è bene precisare, il nuovo tariffario non c’è ancora, la documentazione infatti non è stata ancora approvata e potrebbe cambiare fino all’ultimo minuto.

Acquedotto di Napoli, in discussione le tariffe 2024-29

Il tariffario per il servizio idrico e per quello fognario è rimasto invariato per il biennio 2022-’23. Tuttavia, secondo indiscrezioni di palazzo raccolte da Fanpage.it, è possibile che sia previsto un rincaro della bolletta per il biennio 2024-’25. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un possibile aumento del 3,5%, legato all’adeguamento all’inflazione. Un rincaro comunque contenuto, se si considera che l’inflazione nel quadriennio 2020-2024 è cresciuta di circa il 13%. Le fatture di ABC, invece, quando e se sarà approvato un aumento per il 2024 e 2025, salirebbero molto meno.

Si tratta solo di ipotesi, al momento, è bene precisare. La tariffa dell’acqua non la fa l’ABC, ma l’EIC sulla base di una costruzione analitica e di informazioni che l’azienda idrica comunale mette a disposizione nell’ambito della pianificazione delle sue attività. L’EIC valida queste informazioni, le modifica dove ritiene opportuno e questo dà luogo alla tariffa.

Leggi anche Case in affitto a Napoli 2025, i canoni saranno sempre più cari

Chi decide il costo della bolletta dell'acqua

La tariffa viene determinata dal Consiglio di Distretto dell’EIC e ratificata dal Comitato Esecutivo. Sono previste riunioni del Consiglio di Distretto questa settimana e la successiva. Da questi incontri sarà stabilita la tariffa del servizio idrico per il periodo 2024-2029. Più precisamente, ci si riferisce al periodo 2024-25, perché nel primo biennio c’è la procedura di revisione tariffaria. Quel che è certo, quindi, che per il 2022-’23 non ci saranno conguagli. EIC ha già deliberato e la tariffa 2022-’23 rimane invariata. Mentre non è escluso che con la revisione per il periodo 2024-'25 possa arrivare un conguaglio per il 2024.