Napoli avvolta dalla nebbia. Alla base del fenomeno l’alta pressione e i venti deboli

Nebbia fitta su Napoli (e non solo): dalle prime ore di questa mattina, la nebbia sta invadendo un po' ovunque il cielo, causando anche qualche problema alla circolazione. Colpa di una serie di condizioni meteo "favorevoli" alla formazione di questi banchi, soprattutto alle prime ore del mattino ed iniziata con l'arrivo di un anticiclone africano che ha portato una sorta di estate in miniatura nei giorni scorsi. "Proprio la presenza duratura dell'anticiclone", ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli e spesso ospite della redazione del nostro giornale, "causa un ristagno dell'aria nei bassi strati, con la formazione di nebbia al mattino e di accumulo di particelle inquinanti nelle aree metropolitane". E visto che al momento questo anticiclone durerà almeno fino a martedì prossimo, è lecito attendersi altri banchi di nebbia anche nei prossimi giorni.

Bisognerà prestare la massima attenzione dunque soprattutto alle prime luci dell'alba: la nebbia infatti è particolarmente densa proprio in presenza dell'asfalto, e nelle zone più vicine al mare: due condizioni che si verificano, per esempio, lungo l'asse viario tra via Marina e via Acton, non nuove ad incidenti dovute proprio alla formazione di banchi di nebbia in passato. Del resto, in Campania salvo alcune zone dell'interno la presenza della nebbia è rara, e questo suo arrivo improvviso rischia di cogliere alla sprovvista gli automobilisti, alle prese con traffico e cantieri ma meno abituati di altri a guidare in condizioni di nebbia.