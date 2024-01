Napoli, auto con 3 persone si incendia colpita dai botti di Capodanno: panico a via Epomeo L’incidente su via Epomeo attorno all’una di notte. L’auto è passata su un petardo che è esploso. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi



Un'auto con 3 persone a bordo si è incendiata ed è stata gravemente danneggiata a causa dell'esplosione di un petardo di Capodanno questa notte a Napoli. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 1,33 della notte nella zona di via Epomeo, nel quartiere occidentale di Soccavo. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto, una Fiat Panda, sarebbe passata su un botto lanciato poco prima dall'alto. Il petardo sarebbe esploso proprio mentre il veicolo era in transito, devastando la parte anteriore della vettura, che ha preso fuoco.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Bagnoli. L'auto, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, stava viaggiando su via Epomeo, in direzione del quartiere di Pianura, quando, sarebbe passata su un petardo appena lanciato dall’alto. L’ordigno, una volta esploso, avrebbe danneggiato la parte anteriore dell’auto andata a fuoco. A bordo della vettura c'erano il conducente, la moglie e il cognato. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme. Per fortuna, sembra che non ci siano feriti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.