Napoli, guida ubriaco e si ribalta con l’auto sui binari del tram dopo via Marina

L’incidente si è verificato nella notte. Al conducente della vettura, con un tasso alcolemico superiore di tre volte a quello consentito, è stata ritirata la patente.

L’auto che si è ribaltata sui binari del tram a Napoli

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa nella zona orientale di Napoli: un'automobile, una Lancia Ypsilon, si è ribaltata ed è finita sui binari del tram. L'incidente si è verificato in via Ponte dei Granili, strada che da via Marina e dal Porto di Napoli conduce nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia Est di Napoli: il conducente della vettura, un uomo di 39 anni, probabilmente a causa dell'alta velocità, ne ha perso il controllo e ha impattato contro la recinzione di un cantiere; l'urto ha poi fatto sì che l'auto si ribaltasse, terminando la sua corsa sui binari del tram.

L'autista aveva un tasso di alcol tre volte superiore a quello consentito

Nonostante il forte impatto, sia il conducente che la passeggera della Ypsilon non hanno riportato gravi conseguenze: sul posto, per le cure del caso, sono intervenuti i sanitari del 118. Per i rilievi dell'incidente, invece, sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, che hanno anche messo in sicurezza l'area. Il conducente della vettura è stato così sottoposto agli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di alcol nel sangue, dai quali è emerso un tasso alcolemico nel sangue tre volte superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Pertanto, alla luce di quanto riscontrato, gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto al ritiro della patente di guida nei confronti del 39enne; nei suoi confronti si procederà, inoltre, per le norme previste dal Codice della Strada per la guida in stato di ebbrezza.