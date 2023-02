Napoli, aumenta la bolletta dell’acqua, 100 euro in più a famiglia: pronti 600mila avvisi di conguaglio Gli aumenti sono stati fissati con le nuove tariffe dell’Arera. Per le utenze non domestiche, come negozi, artigiani e condomini, in arrivo altri 4mila avvisi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano gli aumenti sulle bollette dell'acqua Abc a Napoli. Gli adeguamenti sono stati decisi dall'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. In arrivo 600mila avvisi di conguagli sul 2022 per i contribuenti napoletani, con aumenti di circa 100 euro all'anno per una famiglia media di 4 persone. I conguagli riguarderanno anche le utenze non domestiche, esercizi commerciali ed artigianali per primi, poi i grandi condomini, per i quali arriveranno circa 4mila avvisi.

Altri 4mila avvisi per negozi e condomini

Si tratta di adeguamenti tariffari che, ad ogni modo, non sono stati decisi dall'Abc, l'acquedotto pubblico di Napoli, ma dall'Arera, che ha disposto le nuove tariffe per tutti gli enti gestori del SII, Eic Ente Idrico Regionale ha approvato il piano tariffario di ABC 2020/23. Queste tariffe sono state poi ratificate da ABC in vigore con la prima fatturazione 2022. Per chi ha avuto un conguaglio superiore a 100 euro ABC Napoli ha già disposto il piano di rateizzo in cinque rate.

Gli aumenti nelle fatture sul 2022

I nuovi parametri tariffari sono già stati applicati alla fatturazione 3/22 e sono stati attuati i conguagli tariffari per alcuni quartieri. Mentre con la fatturazione 4/22 arriveranno i conguagli per Enti e grandi consumi, iniziando da 8 zone territoriali fino a progressivo completamento. Il tutto sarà comunque spiegato all'interno degli avvisi di pagamento. ABC, infatti, allega ad ogni bollettino dei consumi il foglio informativo, dove è tutto spiegato con parametri e importi. Se ci dovessero essere altri dubbi, poi ci sono sia il call center commerciale che gli sportelli delle Agenzie, che danno tutte le informazioni a riguardo.