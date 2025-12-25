Napoli, arrestato il latitante Antonio Aloia: dormiva con la pistola carica accanto

Arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni: doveva scontare altri 5 anni di carcere circa, ma era scappato l'anno scorso dopo un permesso premio, dileguandosi nel nulla. I carabinieri lo hanno scovato stanotte, nascosto in una casa di un fiancheggiatore a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta. Dormiva con una pistola carica accanto e il proiettile in canna. Aloia è il 23esimo latitante arrestato quest'anno dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli.

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA partenopea, hanno rintracciato e arrestato Aloia. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce da circa un anno e mezzo. Era l'agosto del 2024, quando il 47enne non era rientrato in carcere dopo un permesso premio dove era detenuto per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Aloia si nascondeva nell’appartamento di un fiancheggiatore 45enne e, quando i carabinieri di Castello di Cisterna – supportati dal team A.P.I. di Napoli – hanno fatto irruzione, stava dormendo. Sul comodino c'era una pistola con il colpo in canna. L’arrestato sarà trasferito in carcere. Nel blitz è stato tratto in arresto anche il fiancheggiatore. Aloia, come detto, doveva scontare 27 anni e 3 mesi di reclusione, la sua pena sarebbe terminata nel 2030. Venti anni fa era già stato arrestato da latitante. Aloia è fratello di Andrea, arrestato dai Carabinieri a ottobre 2023, anche lui era latitante.