Napoli, 70 cippi di Sant'Antuono sequestrati, allarme fuocarazzi: a Chiaia incendiata la Torretta Presidi di Polizia, carabinieri e vigili in tutta la città. Blindati Rione Sanità, Vicaria e Quartieri Spagnoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Oltre 70 "cippi di Sant'Antuono" sequestrati a Napoli in un giorno dalle forze dell'ordine. Si tratta dei cumuli di legname, masserizie e abeti che vengono accatastati abusivamente in strada nei giorni che precedono la notte del 17 gennaio, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, quando vengono poi incendiati per diventare “fuocarazzi”. In città nelle ultime 24 ore ci sono stati circa 70 interventi di Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, in collaborazione con gli operatori di Asìa Napoli, che stanno provvedendo a distruggere il materiale sequestrato.

La Questura intensifica i controlli: allarme incendi per carceri e tribunali

Intensificati i controlli in tutta la città, su disposizione del Questore di Napoli, Maurizio Agricola, per evitare il rischio di incendi, con attenzione particolare agli edifici con le impalcature, i palazzi pubblici, tribunali e carceri, dove eventuali roghi potrebbero creare anche problemi di pubblica sicurezza. Blindati in particolare alcuni quartieri, come il Rione Sanità, la Vicaria e i Quartieri Spagnoli.

A Chiaia fuocarazzo incendia la Torretta

Ieri notte, intanto, un fuocarazzo ha incendiato la Torretta di Chiaia, come mostrato in un video pubblicato sul gruppo Facebook Chiaia-Posillipo-San Ferdinando Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli. Il rogo si è sviluppato sulla facciata dell'edificio storico che si trova all'incrocio tra la Riviera di Chiaia e via Giordano Bruno. Per fortuna, sembra che i danni non siano stati gravi. La scorsa settimana, invece, si sono registrati tre agenti della Polizia Locale di Napoli aggrediti ai Quartieri Spagnoli, durante un'operazione di sequestro di fuocarazzi. Ben 15 tonnellate di masserizie e legname accatastato sono state sequestrate.