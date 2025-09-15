Napoli 30 incidenti con 17 feriti soltanto in questo fine settimana. Violento scontro davanti al Cardarelli

foto archivio

A Napoli 30 incidenti stradali con 17 feriti nel weekend del 13 e 14 settembre. Diversi i codici rossi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ma nessuno in pericolo di vita, per fortuna, e non è stato necessario l'intervento della magistratura. L'ultimo incidente grave è avvenuto questa notte, attorno all'una, in via Pronvinciale Montagna Spaccata, tra Pianura e Fuorigrotta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Ma due persone sudamericane, di origine peruviana, che erano a bordo di uno scooter sono rimaste ferite gravemente. Uno è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo. L'altro a quello del Cardarelli. Hanno ricevuto entrambi una prognosi di 30 giorni per la guarigione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, guidata dal Comandante Ciro Esposito. Inizialmente si è ipotizzato uno scontro tra auto e moto. Ma quando i caschi bianchi sono arrivati sul posto, hanno trovato solo il motociclo. Adesso si stanno conducendo ulteriori accertamenti. Non si esclude che possa essersi trattato di un incidente autonomo.

Scontro auto moto davanti all'ospedale Cardarelli

Un altro grave incidente stradale è avvenuto la notte tra sabato e domenica, attorno alle 4,00, nella zona del Rione Alto. Si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto all'incrocio tra via D'Antona e via Pietro Castellino. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro che hanno classificato i feriti come codice rosso, poi declassato a giallo.

Tutti i codici rossi che sono avvenuti nel weekend sono stati poi declassati. Per fortuna, quindi, non ci sono stati feriti gravi, con prognosi superiori ai 30 giorni. Resta comunque molto alta la percentuale di sinistri che avviene in città, in particolare nella serata del weekend, quando molti giovani escono in strada per la movida. Spesso alla guida di auto e scooter ci sono persone sotto gli effetti di alcol, droghe o che usano il cellulare alla guida. Queste le cause principali degli incidenti stradali.