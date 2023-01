Napoli, 20enne ferito da colpi di pistola a entrambe le gambe: si indaga È accaduto nella notte: il 20enne ha raccontato di essere stato ferito durante un tentativo di rapina. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un ragazzo di soli 20 anni – M.A. le sue iniziali – è stato ferito a entrambe le gambe da colpi di pistola: è accaduto questa notte a Napoli. Ancora da chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto: gli agenti del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove il 20enne è stato ricoverato per le ferite da arma da fuoco rimediate a entrambe le gambe.

La polizia sta verificando il racconto della vittima

Agli agenti giunti in ospedale questa notte, il 20enne ha raccontato che si trovava in compagnia di alcuni amici in via Giambattista Manso: siamo nella zona delle cosiddette Case Nuove, a poche centinaia di metri dall'ospedale Loreto Mare. Stando al racconto del giovane, improvvisamente sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter intenzionati a rapinarlo; altrettanto improvvisamente, uno dei due malviventi gli avrebbe sparato a entrambe le gambe.

I poliziotti si sono recati sul posto del ferimento indicato dalla vittima, ma non vi hanno trovato né bossoli né tracce di sangue; pertanto, il racconto del 20enne è al vaglio degli inquirenti.

Accerchiato e pestato dal branco: in ospedale un 14enne

Nella serata di ieri, ancora nel centro di Napoli, tra via Foria e piazza Carlo III, un ragazzino di 14 anni è stato invece circondato e picchiato da un gruppo di coetanei. Il minore si trovava a bordo del suo scooter quando è stato avvicinato dai coetanei, anche loro a bordo di scooter, che lo hanno accerchiato e poi lo hanno aggredito; uno di loro lo ha colpito anche con un manganello.