Picchiato con un manganello da un gruppo di coetanei: 14enne in ospedale con trauma cranico È successo nella tarda serata di ieri nel cuore di Napoli: il minore è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Accerchiato e picchiato, a suon di calci e pugni, ma anche con un manganello, da un gruppo di coetanei nel cuore di Napoli: brutta disavventura, nella serata di ieri, domenica 29 gennaio, per un ragazzino di 14 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Vomero, che hanno raccolto la testimonianza del 14enne in ospedale, dove è stato portato dopo l'aggressione, il minore stava percorrendo via Foria a bordo del suo scooter. Giunto in piazza Carlo III, il 14enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei, anche loro a bordo di scooter, e picchiato: uno di loro avrebbe utilizzato anche un manganello per colpirlo.

Soccorso, il 14enne è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato medicato dal personale sanitario: per lui un trauma cranico non commotivo, giudicato guaribile in 5 giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Tentata rapina in pizzeria, arrestato un 17enne

Ancora nella serata di ieri, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per una tentata rapina in pizzeria. Intorno alle 22, insieme ad altre due persone – che si sono date alla fuga, ancora in corso di identificazione – il 17enne è entrato, armato di pistola, in una pizzeria in via Cavalleggeri d'Aosta, in zona Bagnoli. Il titolare ha reagito, ingaggiando una colluttazione con il 17enne: sul posto sono accorsi i carabinieri, che lo hanno arrestato. Il minore è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo.