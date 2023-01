Napoli, tenta una rapina in una pizzeria di Bagnoli: arrestato 17enne L’episodio nella serata di ieri in una pizzeria a Bagnoli. Caccia ai due complici che hanno tentato la rapina insieme al 17enne, l’unico ad essere stato preso.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È domenica sera, il Napoli sta giocando allo Stadio Maradona, non molto lontano. In una pizzeria di Bagnoli, in via Cavalleggeri d'Aosta, zona occidentale della città, intorno alle 22 fanno irruzione tre persone a volto coperto: una di loro impugna una pistola, un'altra un coltello. I malviventi puntano all'incasso della giornata e minacciano il titolare: l'uomo però reagisce e mette in fuga i rapinatori; due riescono a scappare, mentre il terzo, quello che impugna la pistola, viene bloccato.

Il ragazzo impugnava una pistola giocattolo

Nasce una colluttazione tra il titolare della pizzeria e il malvivente: le urla attirano l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli in abiti civili, che si trova poco distante. I militari dell'Arma accorrono sull'uscio della pizzeria e arrestano il malvivente: è un ragazzo di 17 anni; l'arma che impugnava si rivela essere una pistola giocattolo.

Indagini per identificare i due complici del 17enne

Dopo essere stato bloccato, il 17enne è stato portato nel più vicino ospedale: nella colluttazione con il titolare della pizzeria, il ragazzo ha riportato ferite giudicate guaribili in 21 giorni. Dopo le cure, è scattato l'arresto per rapina: il 17enne è stato portato nel centro di giustizia minorile dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare le altre due persone che hanno tentato la rapina in pizzeria insieme al 17enne.