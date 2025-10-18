napoli
Napoli, 15enne accoltellato all’uscita di scuola: denunciato un 14enne per tentato omicidio

Lo scorso 14 ottobre, un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato all’uscita di scuola, nel centro storico di Napoli. I carabinieri hanno identificato un 14enne, che è stato denunciato.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Arrivano sviluppi su quanto accaduto lo scorso 14 ottobre nel centro storico di Napoli, in via Benedetto Croce, dove un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato all'uscita di scuola: i carabinieri della stazione San Giuseppe hanno identificato come presunto autore dell'aggressione un ragazzino di 14 anni, che è stato denunciato per tentato omicidio. Le indagini dei militari dell'Arma vanno avanti per ricostruire le motivazioni dietro l'aggressione, che sono ancora poco chiare.

Il 15enne accoltellato ripetutamente all'uscita di scuola

L'aggressione si è consumata nel primo pomeriggio dello scorso 14 ottobre, al termine dell'orario scolastico. Dopo essere uscito dall'istituto, in via Benedetto Croce, a Spaccanapoli, la strada così chiamata perché taglia in due il centro storico della città, il 15enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei, uno dei quali l'ha colpito ripetutamente con un coltello al fianco e nell'area della colonna vertebrale.

Il 15enne è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini: per lui, fortunatamente, ferite giudicate non gravi e guaribili con una prognosi di 10 giorni. Giunti sul posto, i carabinieri della compagnia Centro hanno avviato le opportune indagini, visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno portato all'identificazione del 14enne indagato.

