Musica troppo alta, arriva la Polizia: dj abusivo, bagni sporchi e alcol senza autorizzazione Controlli della Municipale tra Napoli centro e periferia ovest: tra i locali ispezionati uno di via Nardones, dove era in corso un dj set abusivo.

A cura di Nico Falco

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in un locale notturno di via Nardones, a pochi passi da piazza del Plebiscito, perché la musica era troppo alta e, oggettivamente, disturbava gravemente gli abitanti del palazzo. E, durante gli accertamenti, hanno scoperto non solo che il dj set abusivo, ma anche precarie condizioni igienico sanitarie e che il locale non aveva nemmeno l'autorizzazione a servire bevande alcoliche. É una delle situazioni che si sono trovati davanti i poliziotti durante i controlli sulla movida che si sono svolti a Napoli, tra il centro storico e la periferia occidentale, dove sono presenti la maggior parte dei locali del by night cittadino.

Il titolare dell'attività di via Nardones è stato sanzionato per la mancata relazione dell'impatto acustico, per l'assenza della licenza per l'alcol e per il dj set abusivo ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per le condizioni igienico sanitarie. Le altre ispezioni sono state svolte in esercizi di discesa Coroglio, via Cappella Vecchia, via Partenope e piazzetta Ascensione. Gli agenti hanno accertato e sanzionato 10 violazioni per eccedenza nell'occupazione di spazio pubblico concesso, per l'assenza di autorizzazioni, per il conferimento dei rifiuti al di fuori dell'orario consentito e per la presenza di tabelle pubblicitarie installate senza autorizzazioni.

Durante le attività di controllo, che hanno riguardato anche la viabilità, sono state numerose le sanzioni per sosta selvaggia e i caschi bianchi hanno fatto rimuovere 46 veicoli, tra automobili e moto. Nella zona di piazza Garibaldi, infine, resta attivo il presidio fino a mezzanotte per evitare che lungo le strade vengano allestiti i mercatini abusivi di vestiti e materiali usati.