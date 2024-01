Musei gratis domenica 7 gennaio 2024 a Napoli e in tutta la Campania Tornano i musei gratis la prima domenica del mese: dalla Reggia di Caserta al Museo Archeologico di Napoli passando per il Teatro Romano di Benevento, si attendono numeri da record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si riparte con l'iniziativa "Domenica al museo" del Ministero della Cultura: il 7 gennaio 2024 sarà la prima domenica dell'anno nuovo con musei aperti e gratis, e l'occasione per Napoli e la Campania è quanto mai propizia, visto anche il ponte dell'Epifania che sta portando diversi turisti in tutta la regione. Con l'apertura gratuita dei siti si prevedono cifre importanti: a dicembre, l'iniziativa ha portato nei musei 235.254 persone in tutta Italia, con numeri enormi anche nella sola Campania.

Tra i siti dove si attende il maggior numero di visitatori, ci sono a Napoli il Museo Archeologico di Napoli, e quello di San Martino, ma un po' ovunque sono attesi numeri da record: dalla Reggia di Caserta al Museo Nazionale del Sannio Caudino a Montesarchio, senza contare i monumenti veri e propri come il Teatro Romano di Benevento e l'Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere. Gli orari saranno quelli tradizionali: l'accesso sarà libero, ma c'è chi preferisce la prenotazione anticipata, che resta gratuita. Questi i musei che aderiscono all'iniziativa "Domenica al Museo" nella giornata del 7 gennaio 2024:

Musei aperti Provincia di Avellino

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore (AV)

Area archeologica di Conza – Conza della Campania (AV)

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino (AV)

Musei aperti Provincia di Benevento

Area archeologica del Teatro romano di Benevento – Benevento (BN)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio (BN)

Musei aperti Provincia di Caserta

Anfiteatro campano – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca – Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico dell'Agro atellano – Succivo (CE)

Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo – Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo archeologico di Calatia – Maddaloni (CE)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum – Teano (CE)

Museo archeologico nazionale dell'Antica Allifae – Alife (CE)

Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Caserta (CE)

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese – Caserta (CE)

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca – Sessa Aurunca (CE)

Musei aperti Provincia di Napoli

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli – Napoli (NA)

Certosa di San Giacomo – Capri (NA)

Certosa e Museo di San Martino – Napoli (NA)

Crypta Neapolitana – Napoli (NA)

Grotta Azzurra – Anacapri (NA)

Museo archeologico nazionale di Napoli – Napoli (NA)

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina "Georges Vallet" – Piano di Sorrento (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Napoli (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Napoli (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli (NA)

Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito – Nola (NA)

Palazzo Reale di Napoli – Napoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli – Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Grotta di Cocceio – Napoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Pozzuoli (NA)