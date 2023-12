Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, il volto di Diego in restauro Danneggiato dalle intemperie è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione da parte dell’artista Salvatore Iodice.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Restaurato il volto del murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. In questi giorni il viso di Diego è scomparso dalla sua classica posizione sulle ante di una finestrella che si apre nel palazzo in via Emanuele De Deo, dove c'è il tempietto del Pibe de Oro, meta di pellegrinaggio di decine di migliaia di devoti da tutto il mondo. Quella porzione dell'opera d'arte, infatti, è stata rimossa per essere rimessa a nuovo, dopo essere stata danneggiata dalle intemperie. Pioggia, vento e freddo ne hanno intaccato la fisionomia, rendendo necessario, dunque, un intervento manutentivo.

Il viso di Diego restaurato in un laboratorio specializzato

Il viso di DI0S è stato, così, rimosso nelle scorse ore con accortezza e trasportato nel vicino laboratorio di falegnameria dell’associazione Miniera di Salvatore Iodice, la stessa che eseguì il restauro nel 2016. Un intervento di breve durata, anche se necessario dal punto di vista tecnico, e, infatti, il volto tornerà al suo posto in pochissimo tempo, per la gioia dei tifosi azzurri e dei fan di Diego, che arrivano da tutto il mondo per poter visitare quella che è considerata una delle meraviglie della città, nonché tappa imperdibile per chi visita Napoli.

Il murales dei Quartieri Spagnoli amato in tutto il mondo

La famosa effigie del campione argentino con la maglia azzurra, infatti, uno dei più grandi murales dedicati a Diego Armando Maradona a Napoli – rivaleggia per dimensioni con quello di Jorit – è stata ristrutturata già una volta tra febbraio e marzo 2016. Il murales fu realizzato per la prima volta nel 1990, anno del secondo Scudetto del Napoli, grazie ad una colletta degli abitanti del quartiere, dall'artista Mario Filardi. L'opera è stata poi nuovamente restaurata, grazie ad un intervento dell'artista italo-argentino Francisco Bosoletti. Gli ultimi interventi, in particolare sul volto, sono, invece, di Salvatore Iodice.