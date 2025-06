Muore a 11 anni mentre fa la doccia. Il sindaco di Montecorvino Pugliano: “Fiaccolata in segno di lutto”

video suggerito

A Montecorvino Pugliano, nel Salernitano, la comunità si raccoglie attorno alla famiglia dell'undicenne morto forse a causa di un malore mentre faceva la doccia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del ragazzino morto a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno: il bambino, undici anni appena, potrebbe dunque essere morto per un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco. La certezza si avrà solo dopo l'autopsia, necessaria per proseguire nelle indagini e fugare ogni altro dubbio. Al momento, non ci sono indagati per questa vicenda, e tutto lascia pensare ad un malore fatale. Ricostruendo le ultime ore di vita del giovane, sembrerebbe che nelle ore prima del decesso l'undicenne abbia passato gran parte del tempo in bicicletta, per poi rientrare a casa e farsi una doccia.

Passato però del tempo, i familiari si sono preoccupati, ed entrando in bagno lo hanno trovato riverso nel piatto doccia: inutili i soccorsi, perché il giovane è morto praticamente sul colpo. Il tutto sarebbe accaduto nella serata di domenica 1° giugno. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della locale caserma. La notizia ha intanto fatto subito il giro del paese: l'intera comunità di Montecorvino Pugliano, comune del salernitano a metà strada tra Pontecagnano e Battipaglia, si è raccolto attorno alla famiglia dell'undicenne, con il sindaco Alessandro Chiola che ha commentato:

La scomparsa del piccolo, a soli 11 anni, ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutti noi. Un dolore profondo ha attraversato l’intera comunità dei Picentini, stretta oggi nel silenzio e nel raccoglimento. Ci uniamo con commozione al dolore della famiglia, con rispetto e vicinanza. A lui, un pensiero tenero e infinito. Che il suo sorriso rimanga per sempre nei ricordi di chi lo ha amato.

Il comune ha poi fatto sapere che "interpretando il profondo senso di dolore che ha colpito l’intera comunità", sindaco e amministrazione comunale "parteciperanno domani, mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 20:00, a un momento di preghiera presso la Chiesa di San Bernardino, seguito da una fiaccolata in ricordo del piccolo.La fiaccolata si snoderà per le strade di Pugliano capoluogo. Non facciamo mancare la nostra vicinanza alla famiglia. La cittadinanza è invitata a partecipare".