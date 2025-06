video suggerito

Bimbo di 11 anni trovato morto sotto la doccia: arrivano i carabinieri, disposta autopsia Tragedia a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Salma sequestrata, disposta autopsia. Si ipotizza malore. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un bambino di 11 anni è stato ritrovato morto dai familiari nella doccia di casa. Tragedia a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati la ambulanze del 118 e i carabinieri. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'episodio sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 1 giugno 2025, secondo le prime informazioni. Da un primo esame medico esterno, sembrerebbe che il bimbo sia morto per un malore. Ma bisognerà attendere ulteriori eventuali accertamenti per avere la piena contezza delle cause della morte.

Le indagini dei carabinieri sulla morte dell'11enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto. I militari dell'Arma hanno acquisito le testimonianze ed effettuato i rilievi. Sul posto anche il magistrato di turno. Il pm ha disposto il sequestro della salma del bimbo e l'esame autoptico, come prevede la procedura in questi casi, in modo da avere la certezza delle cause del decesso. Ma, come detto, le circostanze farebbero propendere per una tragica fatalità. Nel caso di minori, infatti, e di decessi in età molto giovane, le norme prevedono che vengano eseguiti di prassi ulteriori accertamenti specifici per chiarire le precise circostanze e cause del decesso. La scomparsa del bambino, intanto, ha distrutto la famiglia, colpita da questa terribile e prematura perdita. Scossa tutta la comunità di Montecorvino Pugliano, che si è stretta nel dolore dei familiari e nel riservato rispetto del loro lutto.