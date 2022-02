Movida violenta a Napoli, la proposta: “Chiusura anticipata di bar e locali” Questa la proposta al vaglio del prefetto Claudio Palomba e del sindaco Gaetano Manfredi: giovedì si riunirà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A cura di Valerio Papadia

Un piano per cercare di ridurre episodi e fenomeni di violenza durante la movida: a questo stanno lavorando il prefetto di Napoli Claudio Palomba e il sindaco Gaetano Manfredi. Ad annunciarlo è stato proprio il prefetto, nel corso di una intervista al Gr1: "Con il sindaco stiamo verificando l'attuabilità di una regolamentazione degli orari di chiusura notturna dei locali pubblici, anticipando quelli di bar e luoghi di ritrovo". L'ipotesi sul tavolo è quella, dunque, di anticipare l'orario di chiusura di bar e locali: se ne discuterà giovedì 3 febbraio, proprio negli uffici della Prefettura di Napoli, durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Solo lo scorso weekend, in pieno centro storico a Napoli, in piazzetta L'Orientale, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi, l'ultimo episodio di violenza: una maxi-rissa a colpi di caschi.

Camorra, le parole del prefetto sul duplice omicidio tra Miano e Scampia

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba è intervenuto anche sull'agguato di camorra che si è consumato ieri, lunedì 31 gennaio, tra Miano e Scampia, periferia settentrionale della città: due le vittime. "Nella lotta alla camorra è fondamentale il controllo del territorio" ha detto il prefetto. Palomba ha poi dichiarato: "È indispensabile rafforzare i sistemi di vigilanza delle zone maggiormente critiche, da Ponticelli a Miano, da Secondigliano a Scampia, ma non è immune dalla criminalità neanche il centro della città". Anche la lotta alla camorra sarà oggetto della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che, come detto, si riunirà giovedì.