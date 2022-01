A Napoli maxi-rissa tra ragazzi con pugni e colpi di caschi in testa al centro storico Comitati e residenti chiedono al sindaco un’ordinanza anti-movida: “Violenza inaudita. Così non si vive più”. Raffica di controlli dei vigili sul Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maxi-rissa tra ragazzi con pugni, calci e colpi di casco in testa in piazzetta L’Orientale al centro storico di Napoli. Violate tutte le norme anti-Covid, dal distanziamento e dal divieto di assembramenti, all’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Ancora una notte di violenza e alcol tra giovanissimi, durante il weekend. L’episodio è avvenuto nella notte a cavallo tra sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022. Il tutto ripreso nei video con i cellulari dai presenti. A denunciare l’accaduto il Comitato Vivibilità Cittadina, presieduto da Gennaro Esposito, e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde. “Una violenza inaudita – sottolinea il Comitato – che nasce nel fenomeno che si insiste ancora a chiamare movida e che la politica ha paura di disciplinare o peggio non disciplinare. Noi ci opponiamo a questo degrado umano e sociale”.

Una situazione che sta tornando insostenibile, dopo una temporanea riduzione del fenomeno in concomitanza con provvedimenti più stringenti anti-Covid, come il lockdown e le zone rosse in Campania negli scorsi mesi. I comitati dei residenti hanno chiesto all’amministrazione Manfredi un’ordinanza anti-movida, già annunciata dal sindaco negli scorsi mesi, per stabilire nuovi orari per la somministrazione di alcolici. E sono in corso le interlocuzioni al Comune con tutte le parti per trovare un provvedimento che possa contemperare la voglia di divertimento, con il desiderio di riposo e quiete dei cittadini.

Controlli dei vigili sul Lungomare

Nell’ultimo weekend sono state prese d’assalto dai giovanissimi anche altre zone del by night napoletano, come la zona dei baretti di Chiaia, di via Bisignano, vico Belledonne e via Alabardieri, a ridosso di piazza dei Martiri, dove i giovanissimi si sono intrattenuti fino a notte fonda. Già la scorsa settimana ci furono violenze tra giovani con lanci di sedie ai Quartieri Spagnoli. E non va meglio in provincia, dove si registrano altre risse e zuffe. La Polizia Locale di Napoli nell’ultimo weekend ha effettuato ben 38 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie del Lungomare. Elevati 14 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico. In Via Toledo Agenti della Unità Operativa Avvocata hanno effettuato due interventi per il contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione con due sequestri penali di merce contraffatta da cui sono scaturite altrettante denunce all’autorità giudiziaria.

Leggi anche Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose: nuove regole anti Covid per il mese di febbraio

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 65 controlli ed elevati 44 verbali oltre alla rimozione di 19 veicoli con i carri gru. Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 1.125 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 4 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali.