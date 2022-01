Napoli, rissa in strada tra giovani senza mascherina ai Quartieri Spagnoli La denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Immagini inviate alle forze dell’ordine. Basta violenza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Violenta rissa in strada tra giovani della movida, molti senza mascherina, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La lite ripresa in un video con i cellulari, dove si sentono anche altri ragazzi gridare frasi di incitazione alla lotta. A denunciarlo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook. “Le immagini – spiega Borrelli – risalirebbero alla serata di sabato 8 gennaio 2022 e sarebbero state girate in piazza Montecalvario ai Quartieri Spagnoli”.

Borrelli: “Video inviato alle autorità”

In una nota il consigliere Francesco Emilio Borrelli spiega: “Ci hanno segnalato, con un filmato, una violenta rissa all’esterno di un locale ai Quartieri Spagnoli avvenuta l'altra notte. Un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherine, si riempie di botte con estrema violenza, mentre delle ragazze cercano invano di placarli”. “Abbiamo immediatamente inviato il video alle autorità – prosegue la nota – per chiedere la verifica di quanto ci è stato segnalato dai cittadini. Ma il tema è anche un altro. Ormai la violenza dilaga a più non posso, i giovani non hanno freni e si pestano e si ammazzano per niente. Anche in piena pandemia, anche quando mezza Italia è chiusa in casa con il virus. Una deriva preoccupante”.

Controlli anti-movida

Nelle ultime ore, intanto, la Polizia Locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare alle aree di Chiaia, nel centro storico e al Vomero sono stati effettuati 46 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie elevando 12 verbali, 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 5 per la mancata osservanza della normativa sui dei rifiuti e 3 per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico. Gli agenti della Municipale hanno effettuato, inoltre, controlli relativi al rispetto della normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 6 verbali. Inoltre è stata disposta la chiusura di un’attività per 5 giorni per la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa covid mentre due sono stati i verbali elevati per uso di alcol dopo le ore 22:00 in relazione all’Ord. Regionale 1/2022.

Gli Agenti, inoltre, sono intervenuti più volte in zona Piazza Garibaldi al fine di evitare assembramenti. Al corso Umberto, si è provveduto a sequestrare 52 giubbotti contraffatti e a denunciare l’ambulante che li aveva messi in vendita, al Vasto a Chiaia è stato identificato e verbalizzato un soggetto poiché esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo mentre due venditori ambulanti in via Toledo sono stati verbalizzati. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 54 controlli ed elevati 21 verbali oltre alla rimozione di 24 veicoli con i carri gru.