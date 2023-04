Moto contro auto sulla variante di Avellino: uomo ricoverato in codice rosso in ospedale Il grave incidente si è verificato questa mattina sulla variante Est di Avellino: indagini in corso per chiarire la dinamica.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 20 aprile, sulla variante Est di Avellino: un uomo è rimasto gravemente ferito. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, a scontrarsi sono state una motocicletta e un'automobile, una Fiat Panda: ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida del veicolo a due ruote: soccorso dai sanitari del 118, il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto è ancora poco chiara. Da una prima ricostruzione, l'automobile si stava immettendo nella corsia dopo aver fatto rifornimento quando si è scontrata con la motocicletta.

Soltanto due giorni fa, lo scorso 18 aprile, a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, un uomo di 30 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale. Stando a quanto si apprende, il 30enne stava percorrendo via Molinelle a bordo della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. L'uomo è rimasto ferito: soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Moscati.