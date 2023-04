Incidente stradale in Irpinia, auto sbanda e si ribalta: ferito l’autista 30enne L’incidente stradale a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, via Molinelle. Il ferito trasportato all’Ospedale Moscati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, questa mattina. Un'auto, con alla guida un giovane 30enne, sbanda e si ribalta. Il conducente rimane ferito e viene trasportato all'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno alle ore 6 di questa mattina, in via Molinelle, a Monteforte Irpino.

Ferito l'autista 30enne, trasportato al Moscati

Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta una sola vettura. La macchina avrebbe sbandato per motivi non chiari, perdendo la tenuta sulla strada e finendo la sua corsa sull'asfalto, rovesciata su un fianco. Alla guida dell'auto, come detto, c'era un ragazzo originario del posto, di circa 30 anni. Il giovane è rimasto ferito. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata un'autoambulanza del 118. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario, che dopo aver prestato i primi soccorsi, lo ha trasportato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato, nel frattempo, è stato messo in sicurezza.

Non sono ancora chiare le circostanze dell'incidente stradale. Non è escluso che possano essere visionate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, ad ogni modo, non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti nel sinistro stradale. Saranno eventuali indagini a chiarire nelle prossime ore cosa possa essere successo.