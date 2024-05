video suggerito

Morto nella notte Vincenzo Fiorillo, il 91enne era stato spinto davanti al suo bar a Napoli Deceduto nella notte il 91enne Vincenzo Fiorillo; era ricoverato in ospedale, agli inizi di maggio era stato aggredito da un 25enne senza fissa dimora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nico Falco

Il luogo dell'aggressione, in piazza Bellini

È morto nella notte Vincenzo Fiorillo, lo storico commerciante napoletano che, nella mattina del 1 maggio scorso, era stato spinto davanti al suo bar di via Santa Maria di Costantinopoli. Da allora l'anziano era ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale. L'uomo che l'aveva aggredito, un 25enne tedesco senza fissa dimora, era stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime e trasferito in carcere.