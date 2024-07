video suggerito

Boato nella notte a Materdei: bomba esplosa davanti a un bar Un ordigno è stato piazzato all’ingresso di un bar di via Materdei, l’esplosione ha danneggiato la vetrina; indaga la Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte davanti a un bar di Materdei, nel centro di Napoli, di fronte alla sede storica della pizzeria Starita; la deflagrazione ha svegliato di soprassalto i residenti, ma al momento dello scoppio l'attività era chiusa e non c'erano persone nelle vicinanze, non risultano feriti. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

L'intervento nel corso della notte appena trascorsa, alle prime ore di oggi, 8 luglio. La bomba, presumibilmente un ordigno artigianale, è stato piazzato davanti all'ingresso del bar "Pausa Caffè – Aret ‘o Vico", al civico 60, all'angolo tra via Materdei e via Saverse; l'esplosione ha danneggiato la soglia in marmo e la vetrina.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato San Carlo all'Arena; il titolare dell'attività, ascoltato dai poliziotti, ha riferito di non avere subìto minacce. Le indagini al momento restano aperte a 360 gradi; tra le piste in considerazione, quella dell'avvertimento per il racket. Lungo la strada sono presenti numerose attività commerciali, si vaglia la possibilità che il raid possa essere stato ripreso da qualche telecamera.