video suggerito

Bomba esplode davanti al centro scommesse a Torre Annunziata: danni al negozio e a tre auto in sosta L’esplosione si è verificata questa notte in centro città. Le indagini per fare piena luce sull’accaduto sono affidate ai carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura nel corso della notte appena trascorsa a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, dove si è verificata un'esplosione. Intorno alle 2.30, infatti, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in un centro scommesse che sorge in via Vittorio Veneto, al civico 247, dove poco prima era esplosa una bomba carta. Come rilevato dai militari dell'Arma, la deflagrazione ha danneggiato il muro esterno, alcuni suppellettili che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale e tre automobili parcheggiate nei pressi dell'attività. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto.

Proprio a Torre Annunziata e nelle zone limitrofe, alle prime luci di ieri, giovedì 6 marzo, è scattato un maxi blitz antidroga dei carabinieri, che hanno eseguito 51 misure cautelari. Nelle immagini raccolte durante le indagini e diffuse dai militari dell'Arma dopo l'esecuzione delle misure cautelari si nota anche una donna mentre spaccia droga con in braccio un bambino, poco più che neonato. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero gestito un giro d'affari di circa 8 milioni di euro grazie a 15 piazze di spaccio messe in piedi tra le province di Napoli e Salerno.