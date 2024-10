video suggerito

Morto Liam Payne, a Napoli una veglia in piazza Plebiscito in ricordo dell’ex cantante degli One Direction I fan club napoletani degli One Direction hanno organizzato una veglia in memoria di Liam Payne, l’ex cantante della band inglese morto a 31 anni lo scorso mercoledì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo della musica, ma soprattutto i milioni di fan accumulati dagli One Direction nel corso degli anni, sono ancora sconvolti per la prematura morte di Liam Payne, ex cantante della pop band inglese (scioltasi nel 2016, ndr) deceduto lo scorso mercoledì mentre si trovava a Buenos Aires, in Argentina. Da tutto il mondo stanno arrivando manifestazioni di cordoglio per l'artista britannico e anche Napoli ha deciso di voler mostrare vicinanza alla famiglia e agli amici e ricordare Liam: i fan club partenopei degli One Direction hanno così organizzato una veglia in memoria del cantante, che avrà luogo domenica 27 ottobre, alle ore 17, in piazza del Plebiscito.

Nelle info dell'evento, comparse sui social a corredo di una foto di Liam Payne, si legge: "Il fandom napoletano si riunirà per l'ultimo saluto a Liam. Per ricordare insieme i momenti felici e fargli sentire tutto il nostro affetto. Chi vorrà, potrà indossare una maglia rossa e portare candele e palloncini".

Liam Payne è morto cadendo dal balcone della sua stanza d'hotel

Una morte che è ancora avvolta da tanti dubbi, quella dell'ex cantante degli One Direction. Nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, ora locale, Liam Payne si trovava nella sua stanza al terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo a Buenos Aires, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal balcone, trovando la morte: troppo gravi le ferite riportate. Le autorità locali hanno aperto una inchiesta per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un gesto volontario.