La morte del dj Frank Carpentieri: stasera al Teatro Cilea era prevista la serata in suo onore. Show rinviato Al Teatro Cilea di Napoli era prevista una serata per celebrare il deejay di Made in Sud con tanti altri artisti. Ma dopo la morte show rinviato: si trasformerà in un ricordo.

A cura di Valerio Papadia

Nella notte appena trascorsa è arrivata la notizia che nessuno, nel mondo della musica e dello spettacolo napoletano, avrebbe voluto ricevere: Frank Carpentieri è morto. Il musicista, conosciuto al grande pubblico per essere il dj del noto programma comico "Made in Sud", aveva 47 anni: era da tempo malato di cancro. Ironia della sorte, sempre beffarda, proprio questa sera, venerdì 29 settembre, al Teatro Cilea di Napoli era previsto lo spettacolo "Frank Carpentieri: Brothers and sisters", una serata alla quale il dj avrebbe dovuto prendere parte insieme a tanti amici artisti, da Franco Ricciardi a Peppe Iodice, passando per Lello Arena e Francesco Cicchella.

Dal Teatro Cilea, che Fanpage.it ha contattato, fanno sapere che l'evento di questa sera è stato rimandato a data da destinarsi, per rispettare la memoria di Frank Carpentieri e il dolore della sua famiglia.

Lo show diventerà una serata in memoria di Frank Carpentieri

L'evento assumerà dunque una nuova forma, e un nuovo significato, e sarà l'occasione per omaggiare e ricordare il musicista: dal teatro fanno sapere che i biglietti acquistati per questa sera saranno validi per la nuova manifestazione in memoria di Frank Carpentieri. "Con il cuore pieno di dolore salutiamo il nostro straordinario amico Frank Carpentieri, venuto a mancare questa notte" ha scritto il Teatro Cilea.

Presenza fissa a "Made in Sud", per anni in onda su Rai Due, Carpentieri era autore di tutte le musiche del programma. Nel corso della sua carriera, inizia come dj, a 18 anni, nei club, Frank Carpentieri ha collaborato con Alessandro Siani, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt e tanti altri.