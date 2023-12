Morte di Piero Craveri, lutto nel mondo accademico a Napoli: ricordo laico il 28 dicembre Il Rettore dell’Unisob, Lucio D’Alessandro, ha ricordato il docente universitario scomparso a 85 anni. Il sindaco Manfredi: “Grande intellettuale”. La Fondazione Biblioteca Croce: “Guida infaticabile”. Il 28 dicembre saluto laico a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo accademico a Napoli per la morte di Piero Craveri, storico, intellettuale e docente universitario, nonché ex senatore del Partito Radicale. Craveri era il nipote di Benedetto Croce, essendo figlio di Elena Croce, primogenita del filosofo abruzzese, e di Raimondo Craveri, tra i più illustri rappresentanti del sistema economico italiano nel XX secolo. Piero Craveri è stato anche per un quarto di secolo professore universitario di Storia Contemporanea presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, della quale, per oltre 10 anni, ha guidato l'Ente Morale.

Il ricordo laico il 28 dicembre a Roma

Piero Craveri, professore emerito di Storia contemporanea al Suor Orsola, è considerato uno dei massimi studiosi italiani del pensiero politico socialista e liberale. Si è spento ieri all'età di 85 anni. Il 28 dicembre prossimo, alle ore 16,00, si terrà un ricordo laico in omaggio a Piero Craveri, presso l'aula magna della Facoltà di teologia valdese, in via Pietro Cossa 40, a Roma. Un saluto laico, come avvenne anche per la zia, Silvia Croce. Altre iniziative di omaggio sono state annunciate presso l'Unisob e si terranno nelle prossime settimane.

Il Rettore D'Alessandro: “Addio a Piero Craveri, storico ‘gentile’”

“Uno storico gentile”, così lo ricorda il Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, il professor Lucio d’Alessandro:

“Il suo approfondito ed articolato lavoro di ricerca sulla storia repubblicana del nostro Paese, su alcune delle sue figure più importanti (da De Gasperi a Craxi, da Berlusconi a Prodi) e su alcuni dei momenti più decisivi (dal lavoro dell’Assemblea Costituente all’ingresso dell’Italia in Europa) rappresentano un’eredità culturale fondamentale per gli studi della Storia contemporanea”.

D'Alessandro ha, poi, sottolineato il grande lascito culturale di Craveri:

“Piero Craveri è stato uno dei pilastri della crescita del nostro Ateneo all’interno del quale negli ultimi 25 anni ha ricoperto con passione e rigore il suo magistero di Storia contemporanea ed ha diretto la Facoltà di Lettere, oggi Dipartimento di Scienze umanistiche, contribuendo alla sua affermazione a livello nazionale come uno dei Poli accademici più importanti nei settori dei beni culturali, dell’archeologia e della storia dell’arte”.

Le iniziative dell'Unisob per Craveri

Craveri, all’interno dell’antica Cittadella monastica di Suor Orsola, era innanzitutto una ‘persona di famiglia’. Figlio di Elena Croce (figlia primogenita di Benedetto Croce) e di Raimondo Craveri, tra i più illustri rappresentanti del sistema economico italiano nel XX secolo, Piero Craveri nel 2011 era succeduto alla zia Silvia Croce alla presidenza dell’Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa e si era dedicato negli ultimi dodici anni alla ‘cura’ del suo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale (giardini, musei, chiese, pinacoteche e collezioni di grande pregio storico e artistico).

“Perdiamo innanzitutto un grande amico dall’animo gentile e poi una guida illuminata e preziosa – sottolinea d’Alessandro – e da subito ci metteremo al lavoro per costruire iniziative di ogni tipo che ne tengano vivo il ricordo e ne custodiscano il grande lavoro scientifico e culturale che ci ha lasciato”.

Il sindaco Manfredi: "Grande intellettuale di Napoli"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II e ministro dell'Università, ha scritto un ricordo commosso di Piero Craveri su X:

Ci lascia Piero #Craveri, nipote di Benedetto #Croce. Grande intellettuale della nostra #Napoli e, per eredità familiare e passione, autentico testimone del ‘900 italiano. La sua gentilezza e il suo amore per la storia continueranno ad essere di esempio per le nuove generazioni.

Fondazione Biblioteca Croce: "Guida lungimirante e infaticabile"

La Fondazione Biblioteca "Benedetto Croce", con sede in Palazzo Filomarino, in via Benedetto Croce 12, a Napoli, ha ricordato Craveri, suo presidente, con un post su Facebook:

Si è spento oggi improvvisamente a Roma il professor Piero Craveri, Presidente della nostra Fondazione. Guida lungimirante e infaticabile, per quindici anni è stato l'anima della nostra Istituzione, che grazie al suo vigoroso impulso ha conseguito traguardi lusinghieri. A lui va il nostro pensiero grato e commosso, nel ricordo del suo rigore intellettuale, dell'inarrivabile signorilità, delle straordinarie doti umane. Grazie Presidente!I dipendenti e i collaboratori tutti della Fondazione Croce