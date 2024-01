Morte di Enzo Moscato, oggi i funerali nella Chiesa di San Ferdinando a piazza Trieste e Trento I funerali di Enzo Moscato alle ore 15,00 nella chiesa di San Ferdinando a piazza Trieste e Trento. Dalle 10 alle 14 la sala ardente in Sala Assoli ai Quartieri Spagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

I funerali di Enzo Moscato si terranno oggi nella chiesa di San Ferdinando a piazza Trieste e Trento, luogo dedicato agli artisti della città di Napoli. Le esequie si celebreranno alle ore 15,00 di lunedì 15 gennaio 2024. Dalle ore 10,00 alle 14,00 sarà allestita la sala ardente in Sala Assoli, che si trova sotto del Teatro Nuovo di Napoli, in Vico Lungo Teatro Nuovo 110, ai Quartieri Spagnoli. Il grande attore, drammaturgo e regista napoletano si è spento sabato 13 gennaio, all'età di 75 anni, dopo una lunga malattia. Era considerato uno dei maggiori esponenti della Nuova Drammaturgia napoletana.

De Luca: "Ci lascia un grande intellettuale"

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto omaggiare Moscato, ricordandolo con queste parole:

Ci lascia un grande artista, un grande intellettuale. Enzo Moscato è stato capace di attraversare ampie suggestioni poetiche, filosofiche e visionarie divenute linguaggio teatrale e patrimonio drammaturgico di rilievo assoluto. La sua opera ha collegato Napoli e la Campania alla grande cultura internazionale del Novecento, la sua parola ha dialogato con autori come Artaud, Genet, i poeti maledetti e Pasolini. Tenere vivo il suo percorso artistico sarà utile materia di riflessione per le generazioni che verranno.

Moscato era nato a Napoli il 20 aprile 1948. Tra le sue opere più importanti: Scannasurice, Ragazze sole con qualche esperienza, Tiempe sciupate, Rasoi. Vincitore dei principali premi teatrali nazionali, tra cui il Premio Ubu e il Biglietto d'Oro Agis per Rasoi, allestimento da lui diretto insieme a Mario Martone con Toni Servillo. Ha diretto il Teatro Mercadante dal 2003 al 2006 e insegnato drammaturgia e scrittura teatrale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e all'Università di Fisciano a Salerno dal 2005 al 2010. Al cinema è stato diretto da Mario Martone per "Morte di un matematico napoletano", "Rasoi" e "Il giovane favoloso". Tra i film più noti anche "I vesuviani" nell'episodio Maruzzella diretto da Antonietta De Lillo. Nella sua lunga carriera artistica ha interpretato con successo anche numerose canzoni.