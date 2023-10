Morta zia Rosa, aveva 112 anni: era la “nonna” della Campania. Lutto a Moio della Civitella Addio a “Zia Rosa” De Vita, scomparsa ieri, mercoledì 11 ottobre 2023, all’età di 112 anni: era nata l’8 febbraio 1911. Il cordoglio del sindaco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Moio della Civitella, piccolo e ridente comune del Cilento, in provincia di Salerno, per la morte di "Zia Rosa" De Vita, scomparsa ieri, mercoledì 11 ottobre 2023, alla veneranda età di 112 anni. La "super-nonnina" del Cilento era la seconda donna più anziana della Campania e una delle più longeve d'Italia. Aveva festeggiato il compleanno l'8 febbraio scorso – era nata infatti nel 1911 – ed in tutto il paese era stata festa grande. Il sindaco di Moio della Civitella, Enrico Gnarra, e l'Amministrazione Comunale hanno espresso "profondo cordoglio per la scomparsa della cara zia Rosa. Il suo esempio di vita, di bontà, laboriosità, semplicità e saggezza, è stato e rimarrà, per tutti noi, motivo di gioia e di orgoglio, nonché luce di speranza".

Conduceva una vita sana, mangiando i prodotti della terra

Zia Rosa era tra le quattro donne più anziane d'Italia. Nata nel lontano 1911, sotto il regno di Re Vittorio Emanuele III. Il presidente del consiglio all'epoca era Luigi Luzzatti, ma il mese successivo gli sarebbe subentrato Giovanni Giolitti, che avrebbe guidato il Paese per i successivi tre anni. Lo scorso febbraio il sindaco di Moio della Civitella le aveva fatto gli auguri di buon compleanno, portandole un mazzo di fiori, come ogni anno, in segno di omaggio da parte di tutta la cittadinanza. Zia Rosa ha sempre fatto una vita molto sana, mangiando i prodotti della terra, come i broccoli, mentre il suo piatto preferito era la pasta e fagioli.

Nella sua lunga vita ha visto di tutto: dalle due guerre mondiali, alle due pandemia della Spagnola e del Coronavirus. Dalle prime automobili di massa allo sbarco dell'uomo sulla luna. Dai primi elettrodomestici, alle radio e alle tv in bianco e nero, fino ai computer, i cellulari, gli smartphone e i tablet. Una vita piena di soddisfazioni tra gli affetti familiari e l'amore per la sua terra, nella quale il suo ricordo resterà indelebile.