Nonna Rosa compie 111 anni, è tra le donne più longeve d’Italia: festa nel Salernitano Nonna Rosa De Vita, di Moio della Civitella, compie 111 anni. È tra le donne più longeve d’Italia. Gli auguri del sindaco: “Orgogliosi di lei”

A cura di Pierluigi Frattasi

Nonna Rosa De Vita di Moio della Civitella, in provincia di Salerno, compie 111 anni. Ieri, 8 febbraio 2022, ha spento le candeline per la centoundicesima volta. Un record difficile da battere: è la seconda donna più longeva della Campania e tra le 9 più anziane d'Italia. Nata nel lontano 1911, sotto il regno di Vittorio Emanuele III. Il presidente del consiglio all'epoca era Luigi Luzzatti, ma il mese successivo gli sarebbe subentrato Giovanni Giolitti, che avrebbe guidato il Paese per i successivi tre anni. Ieri, a farle gli auguri di compleanno, oltre a tutti i parenti della sua grande famiglia, anche il sindaco di Moio della Civitella, Enrico Gnarra, che le ha augurato buon compleanno da parte di tutta la cittadinanza.

Il Comune: “Orgogliosi di lei”

Il Comune ha voluto omaggiare la supernonnina, che tutti chiamano affettuosamente Zia Rosa, con un messaggio sul sito ufficiale: “Orgogliosi di chi in 111 anni ha contribuito a costruire la nostra identità. Infinitamente grati a chi nella sua vita non ha mai conosciuto l'odio e il rancore, lasciando spazio solo all'amore. Per tutta la Comunità un esempio di Bontà, Laboriosità e Saggezza. Auguri per i tuoi 111 anni, Zia Rosa”. Zia Rosa ha sempre fatto una vita molto sana, mangiando i prodotti della terra, come i broccoli. Nella sua lunga vita ha visto di tutto: dalle due guerre mondiali, alle due pandemia della Spagnola e del Coronavirus. Dalle prime automobili di massa allo sbarco dell'uomo sulla luna. Dai primi elettrodomestici, alle radio e alle tv in bianco e nero, fino ai computer, i cellulari, gli smartphone e i tablet. Una vita piena di soddisfazioni tra gli affetti familiari e l'amore per la sua terra.