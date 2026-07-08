Morta Nanà, la “mamma napoletana” protagonista di tanti video virali in Rete

L’annuncio del figlio Francesco Carrano, creator che proprio con la madre aveva pubblicato tanti video divenuti virali in Rete: “Grazie a tutti per l’affetto”

Per tutti era "la signora Nanà", la mamma napoletana per eccellenza. Con i suoi video virali, girati assieme al figlio Francesco Carrano, era diventata popolarissima in primis su TikTok, ma in realtà i suoi video giravano su tutti i social network. Nanà è morta questa notte, stroncata da un arresto cardiaco: la notizia è stata data proprio dal figlio creator Francesco Carrano, sulle stesse pagine social dove Nanà era diventata famosa nel giro di pochi anni.

"Con il cuore spezzato dobbiamo darvi una notizia che mai avremmo voluto scrivere. Purtroppo questa notte la nostra mamma non ce l’ha fatta. Un improvviso arresto cardiaco ce l’ha portata via. In questo momento il dolore è indescrivibile. Vi chiediamo solo di rispettare il nostro silenzio e quello della nostra famiglia, mentre cerchiamo di affrontare questa perdita così grande. Grazie per tutto l’affetto che avete sempre dimostrato nei suoi confronti. Per voi era “nanà”, per noi era tutto". Un messaggio al quale, in tantissimi, hanno subito risposto, condividendo un ricordo della "mamma napoletana", personaggio ormai noto in tutta la penisola.

I funerali si terranno domani, giovedì 9 luglio, alle ore 12 nella Chiesa del Buon Cammina di via Pisa, nei pressi di piazza Nazionale, nel cuore di Napoli. "Chiunque le abbia voluto bene, l’abbia conosciuta attraverso i social o semplicemente desideri darle un ultimo saluto, sarà il benvenuto", ha scritto ancora il figlio, "Ci farebbe davvero piacere vedere quante più persone possibile accompagnarla in questo ultimo viaggio, perché l’affetto che avete sempre dimostrato nei suoi confronti è stato immenso e siamo certi che le avrebbe fatto tanto piacere".