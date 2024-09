video suggerito

Morta Marisa Del Vecchio di Gay Odin, era la “regina” dei cioccolatini a Napoli L’imprenditrice, titolare del celebre marchio della cioccolateria Gay Odin, è scomparsa oggi. I funerali venerdì a Chiaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

297 CONDIVISIONI condividi chiudi

Addio a Marisa del Vecchio, imprenditrice napoletana, titolare di Gay Odin, storica cioccolateria partenopea. Era considerata la "regina" del cioccolato a Napoli. Del Vecchio è morta oggi, mercoledì 18 settembre 2024, dopo una lunga malattia. A dare la notizia della scomparsa è stata la famiglia che ha espresso il profondo dolore per la terribile perdita. I funerali si celebreranno venerdì 20 settembre, nella Chiesa dell'Ascensione a Chiaia.

Era la titolare della cioccolateria Gay Odin

Marisa Del Vecchio aveva raccolto le redini dell'azienda dopo la morte di Giuseppe Maglietta, storico titolare di Gay Odin – marchio storico italiano – suo primo marito. Un brand tra i più prestigiosi e noti in città per la cioccolateria. Celebre la preparazione del "cioccolato foresta". Gay Odin è una realtà imprenditoriale affermata a Napoli, che oggi prosegue grazie all'impegno dei familiari, con i figli Davide, Dimitri, Sveva e il genero Massimo Schisa. Il marchio storico nacque nell'Ottocento dall'unione dei cognomi della coppia piemontese. Da allora, Gay Odin è entrato nel novero dei Locali Storici d'Italia. Ancora oggi la celebre fabbrica produce un cioccolato di altissima qualità.

Il cordoglio delle istituzioni

Marisa, dopo essere rimasta vedova, aveva sposato in seconde nozze il celebre chirurgo Adalberto Thau. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la grave perdita. Marisa Del Vecchio era anche molto attiva nelle iniziative pubbliche e di impegno civico, sempre in prima linea a difesa del decoro e della tutela delle bellezze e del patrimonio della città di Napoli. Nella sua lunga attività ha organizzato eventi pubblici in collaborazione con le principali istituzioni cittadine. Grande la sua sensibilità anche verso i temi ambientali.