Il musicista James Senese ricoverato e operato d'urgenza a Napoli Senese, 80 anni, è stato operato nella serata di ieri all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli a causa di un'ernia strozzata.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura per il musicista napoletano James Senese che, nella tarda serata di ieri, martedì 22 aprile, è stato ricoverato e operato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico del capoluogo campano: Senese, 80 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia strozzata. Da quanto apprende Fanpage.it, il noto sassofonista era impegnato nelle prove per il nuovo tour quando si è sentito male ed è stato così trasportato nel nosocomio del centro storico, dove si è sottoposto urgentemente all'intervento, che in realtà era già programmato ma che sei è reso necessario visto l'improvviso aggravamento della sua condizione; l'operazione è perfettamente riuscita e ora Senese è ricoverato e tenuto sotto osservazione per il decorso post-operatorio.

L'intervento, dunque, dovrebbe fermare Senese per qualche giorno. Nelle ultime settimane, il celebre sassofonista partenopeo è impegnato nelle prove per il tour che avvierà contestualmente all'uscita del nuovo album: "Chest nun è ‘a terra mia", questo il titolo, verrà infatti pubblicato il prossimo 2 maggio; si tratta del ventiduesimo album di James Senese, che offre all'artista l'occasione per celebrare il traguardo degli 80 anni, compiuti lo scorso gennaio.