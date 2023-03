Morta Gabriella Fabbrocini, dermatologa e docente alla Federico II: aveva 58 anni, lutto a Napoli Dermatologa, docente alla Federico II e direttrice della scuola di specializzazione dell’ateneo, la dottoressa Gabriella Fabbrocini è morta questa mattina all’età di 58 anni.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nel mondo della medicina e in quello accademico napoletano: questa mattina, venerdì 3 marzo, la dottoressa Gabriella Fabbrocini è morta, aveva 58 anni. Dermatologa, nonché docente all'Università Federico II di Napoli e direttrice della scuola di specializzazione di Dermatologia dell'ateneo napoletano, la dottoressa Fabbrocini era molto conosciuta in città. Dieci anni fa circa, Gabriella Fabbrocini aveva creato un ambulatorio per la cura delle lesioni cutanee nei pazienti sottoposti a chemioterapia. La notizia della sua morte lascia nello sconforto coloro che la conoscevano, soprattutto i suoi numerosi pazienti.

Il cordoglio per la morte di Gabriella Fabbrocini

Tanti i messaggi che sono apparsi questa mattina sui social network, dal momento che, come detto, Gabriella Fabbrocini era molto conosciuta a Napoli, sia per il suo lavoro come dermatologa che per il suo lavoro accademico alla Federico II.

Tra le espressioni di cordoglio che sono arrivate c'è quella di Anna Maria Carloni, ex senatrice e deputata, nonché moglie dell'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Su Facebook, in ricordo di Gabriella Fabbrocini, la Carloni ha scritto: