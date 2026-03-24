Lutto per Peppe Di Napoli, pescivendolo star di Tiktok: è morta la mamma Assunta

È stato proprio il pescivendolo napoletano ad annunciare la morte dell’amata madre sui social: “Fa male da togliere il respiro” ha scritto Di Napoli.

Un grave lutto ha colpito Peppe Di Napoli, pescivendolo napoletano molto famoso sui social, in particolare su Tiktok: è morta la madre Assunta. Ad annunciare la scomparsa della donna è stato proprio Di Napoli, con un post pubblicato qualche ora fa sui suoi canali social. Soltanto qualche settimana fa, durante lo scorso mese di febbraio, il pescivendolo di Pianura aveva parlato dei gravi problemi di salute di sua madre, paziente oncologica, e delle difficoltà affrontate durante un ricovero in ospedale.

Nella mattinata odierna, martedì 24 marzo, è arrivato l'annuncio di Peppe Di Napoli. A corredo di un video che ritrae la madre Assunta davanti a una tavola imbandita durante quella che sembra una cena di famiglia durante una giornata di festa, il pescivendolo ha scritto: Oggi un pezzo del mio cuore se ne va, e con lui una parte di me che non tornerà più. Fa male da togliere il respiro, fa male in un modo che non si può spiegare. Mi restano i tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua voce… e tutti quei momenti semplici che per te erano tutto. Ti piaceva essere proprio così, felice nelle piccole cose, circondata dall’amore… proprio come in questo video. Ed è così che voglio tenerti viva, così voglio ricordarti per sempre".

Il post di Peppe Di Napoli in ricordo della madre si conclude così: "Adesso fai buon viaggio, mamma. Vai da lui, dal tuo amato marito, che hai aspettato e desiderato così tanto riabbracciare. Spero che adesso siate insieme, finalmente. Ciao mamma".