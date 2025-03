Monte Echia, a bando il bar sul belvedere: fitto da 2500 euro al mese: “Vista mozzafiato, occasione imperdibile”

A bando il bar del belvedere dell'ascensore di Monte Echia: "Vista mozzafiato, posizione strategica, area attigua esterna, un'occasione da non perdere", si legge nell'annuncio dell'Anm, pubblicato in queste ore sui social. Prezzo a base di gara per l'affitto: 2.500 euro al mese, per aggiudicarsi i locali della caffetteria di 17 metri quadrati e lo spiazzo antistante, dove saranno installati i tavolini, da 25 metri quadrati. Una terrazza sul promontorio di Pizzofalcone dove poter fare aperitivi e spritz, con una vista spettacolare unica al mondo sul Golfo di Napoli.

C'è tempo fino al 2 aprile, alle ore 15,00, per presentare le offerte. Il giorno dopo saranno aperte le buste. I requisiti di partecipazione sono abbastanza esigenti. Chi vorrà aggiudicarsi il punto ristoro dovrà certificare la propria esperienza nel settore e avere un fatturato di almeno 600mila euro nel triennio 2021-'23. L'ascensore di Monte Echia è stato inaugurato il 9 aprile 2024. In meno di un anno ha registrato oltre mezzo milione di visitatori, attestandosi come un nuovo attrattore turistico cittadino. Come anticipato da Fanpage.it, quindi, sul belvedere di Pizzofalcone nascerà anche un bar-caffetteria, in modo da poter offrire un punto di ristoro ai visitatori. Attualmente il viaggio sull'ascensore costa 1,30 euro per l'andata e altrettanti per il ritorno. Ovviamente nella caffetteria si venderanno anche i titoli di viaggio.

L'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, che gestisce l'impianto elevatore, ha pubblicato l'annuncio del bando di gara:

Se stai cercando un'opportunità unica per espandere la tua attività, non cercare oltre!Ti presentiamo un locale commerciale in affitto con area attigua esterna, situato in una delle location più suggestive di Napoli: il bellissimo Belvedere di Monte Echia, in via Egiziaca a Pizzofalcone.

Perché scegliere questo locale?

Vista mozzafiato: immagina di accogliere i tuoi clienti in un ambiente dove si può ammirare tutta Napoli, con il suo mare, il Vesuvio e i monumenti storici che fanno da cornice. Questa vista non è solo un valore aggiunto, ma un vero e proprio richiamo per chi cerca un'esperienza indimenticabile.

Area attigua esterna: il locale dispone di un'area esterna perfetta per un’accoglienza all’aperto. Questo spazio può diventare il tuo punto di forza, rendendo il tuo business visibile e invitante.

Posizione strategica: situato in una zona di grande passaggio, il locale beneficia di un flusso costante di turisti e residenti. La sua vicinanza a punti di interesse e attrazioni turistiche aumenta la visibilità e le opportunità di affari.

Non perdere questa occasione!