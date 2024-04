Monte Echia, ci sarà un bar sul Belvedere di Pizzofalcone. Gambrinus: “Pronti a gestirlo”

video suggerito

Intervista a Massimiliano Rosati titolare del Gran Caffè Gambrinus di Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

“Siamo pronti a partecipare al bando per gestire il bar-caffetteria del Belvedere di Pizzofalcone, se il Comune lo vorrà. Monte Echia è un luogo incantevole, uno dei più belli di Napoli. Potrebbe diventare un punto di attrazione per i visitatori del Lungomare. Un posto dove poter fare colazione o guardare il tramonto sul Golfo. Dove realizzare concerti e serate eleganti”.

A parlare a Fanpage.it è Massimiliano Rosati, uno dei titolari del Gran Caffè Gambrinus. Sul Belvedere di Pizzofalcone, infatti, appena riqualificato, ci sarà un bar-caffetteria con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. La piccola e graziosa bouvette è stata realizzata assieme ai lavori per la costruzione dell'ascensore di Monte Echia, come anticipato da Fanpage.it. Il punto di ristoro, poi, sarà dato in affidamento dall'Anm, l'azienda della mobilità cittadina che gestisce l'impianto elevatore, attraverso un bando pubblico.

Gli imprenditori che gestiscono la storica caffetteria di piazza del Plebiscito, tra le più rinomate della città, questa mattina hanno partecipato all'inaugurazione dell'ascensore di Monte Echia, terminato dopo 15 anni di lavori, grazie all'impegno della giunta Manfredi. “Siamo stati lì come residenti del quartiere, che amano la loro città – spiegano a Fanpage.it – La riqualificazione del Monte Echia ci fa molto piacere, perché rigenera tutto il quartiere. Quello è il punto esatto dove è nata Partenope. Era giusto dare a quel luogo un bell'aspetto e restituirgli dignità”.

Stamattina avete visto il Belvedere ultimato, cose ne pensate?

Siamo della zona e conoscevamo già il valore e il potenziale del luogo che potrebbe convogliare anche visitatori dal Lungomare. Il promontorio di Pizzofalcone ha una storia affascinante. Carlo d'Angiò ne fece una riserva di caccia al falcone. Da qui, secondo la leggenda, il suo nome. Nell'antichità classica Lucullo vi edificò la sua villa, dove si tenevano le proverbiali cene luculliane. Sulle rampe c'è la vicina Villa Ebe di Lamont Young, ci sono palazzi storici e chiese antiche. Tutto questo può trasformarsi in un grande attrattore. L'ascensore di Monte Echia parte da Santa Lucia, proprio dietro i grandi alberghi. Potrebbe essere l'occasione per riqualificare tutta la zona, dal Pallonetto di Santa Lucia a Monte di Dio.

Avete parlato al sindaco?

Lo abbiamo ringraziato. Questo progetto andava avanti da tempo. Il sindaco è riuscito a sbloccarlo, come ha fatto, per fortuna, con tanti altri cantieri.

Se il Comune e l'Anm metteranno a bando la bouvette, pensate di poter partecipare?

Se ci sarà una gara pubblica, parteciperemo. Certo, la bouvette non è molto grande, ha giusto lo spazio per i servizi essenziali e per i tavolini. Come introiti non credo che ci saranno grandi risultati. Ma siamo pronti a fare questo ed altro per contribuire alla riqualificazione del quartiere e per migliorare la città. Tutta la zona è una perla da scoprire. Queste cose nascono spontaneamente come lo slargo ai Quartieri Spagnoli. Le amministrazioni locali possono dare il là. Ma poi è il privato che deve intervenire.

In questo caso, come immaginereste la caffetteria sul Belvedere di Pizzofalcone?

Io penso ad un chioschetto elegante nello stile del Gambrinus. Una terrazza per ammirare il tramonto. Napoli gode di diversi punti molto belli, come San Martino, le 13 distese di Sant'Antonio, alberghi con meravigliose terrazze. E ciascuno ha la sua magia. Questo sarebbe un nuovo scorcio che può trasformarsi in una nuova cartolina per dare lustro alla città. Inoltre, c'è uno slargo dove si potrebbero fare concerti e serate eleganti. Un luogo da vivere soprattutto d'estate, perché credo che con l'inverno e il maltempo sarà difficile, essendo molto esposto.

Non vi preoccupano gli aspetti della sicurezza?

Nell'area ci sono la security, la polizia, la videosorveglianza. Tutto è stato ben organizzato con dovizia di particolari.