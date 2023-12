Trasporto pubblico a Napoli

Ascensore di Monte Echia, “apertura entro Pasqua e Bar sul Belvedere”: parla l’assessore Cosenza L’assessore Edoardo Cosenza a Fanpage.it: “Meraviglia assoluta di cui tutti dovranno godere. Sul Belvedere di Pizzofalcone ci sarà un bar con vista spettacolare”

A cura di Pierluigi Frattasi

“L'ascensore di Monte Echia sarà una meraviglia assoluta, di cui tutti dovranno godere. Sul Belvedere di Pizzofalcone ci sarà un bar con vista spettacolare. Quando aprirà? Stiamo lavorando intensamente. Puntiamo all'apertura al pubblico entro il primo trimestre del 2024, quindi entro Pasqua”. A parlare a Fanpage.it è il professor Edoardo Cosenza, assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Napoli.

"L'ascensore di Monte Echia aprirà entro Pasqua 2024"

Grazie all'impegno dell'assessorato e dei tecnici del Comune, i lavori sulla mega-struttura che sorge all'interno del grosso banco tufaceo di Pizzofalcone hanno avuto finalmente una accelerazione. Al momento non c'è ancora una data precisa di apertura dell'ascensore di Monte Echia, ma i lavori sono in dirittura d'arrivo e l'auspicio espresso da Cosenza è che possa essere inaugurato entro Pasqua 2024. In tempo, quindi, per la prossima stagione turistica e per la riapertura della metropolitana Linea 6, attesa per giugno 2024.

Un bar con vista mozzafiato sul Belvedere di Pizzofalcone

Ma non finisce qui. I lavori, infatti, non si limitano solo alla realizzazione dell'ascensore che collegherà via Santa Lucia-via Chiatamone a Pizzofalcone, ma interessano anche il Belvedere di Pizzofalcone, che è stato radicalmente riqualificato e potrà essere restituito ai napoletani dopo oltre 14 anni di attesa.

“Il belvedere è fantastico – spiega l'assessore Cosenza a Fanpage.it – Si vede tutta Napoli. Da Capodimonte a Posillipo. Ci sarà un bar con vista spettacolare. Sarà potenzialmente una grande attrazione sia per i turisti che per i napoletani. Inoltre, percorrendo via Monte di Dio in discesa si arriverà alla Stazione della Metropolitana Linea 6 di Chiaia, in piazza Santa Maria degli Angeli”.

I lavori per l'ascensore di Monte Echia, insomma, iniziati nel lontano 2009, sembra siano finalmente arrivati ad una svolta. L'ascensore, alto circa 55 metri, collegherà il Borgo di Santa Lucia, dove si trovano gli hotel di lusso e i ristoranti del Lungomare, alla parte alta di Pizzofalcone. Lo slargo antistante Santa Lucia sarà riqualificato e andrà a creare una nuova insula del turismo con il Castel dell'Ovo che sarà musealizzato e il Lungomare di via Partenope ristrutturato.