“Metro Linea 6 Napoli apre a giugno 2024”: annuncio dell’assessore. Provati i treni con le ruote nuove I lavori della metropolitana Linea 6 sono quasi ultimati. Provate anche le nuove ruote sui treni. Cosenza: “Aprirà a fine giugno 2024”

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra il rendering della stazione Chiaia. A destra la foto pubblicata su Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro"

"Il programma per l'apertura di Linea 6 a fine giugno 2024 va avanti. Varie azioni importanti si sono svolte in questa settimana.Il primo treno rinnovato ha iniziato la circolazione con soddisfazione di ANM ed Hitachi. Il secondo treno ha iniziato il rinnovo delle ruote.Un vecchio treno è stato spostato nel tronchino di ricovero della stazione Municipio percorrendo tutta la Linea. Insomma, tutto procede come da programma". Ad annunciarlo è l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook.

Pronta la Stazione di Chiaia

L'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi conferma, quindi, la data di riapertura della metropolitana Linea 6 per la fine di giugno 2024, già annunciata negli scorsi mesi. La Linea 6 è chiusa da circa 10 anni. I lavori per le nuove stazioni sono ormai in dirittura di arrivo. Anche la Stazione Chiaia, che si trova poco distante dalla Prefettura, in piazza del Plebiscito, sta prendendo forma. Sarà facilmente raggiungibile da Santa Lucia anche grazie al nuovo ascensore di Monte Echia, in fase di ultimazione, che collegherà il borgo con Pizzofalcone.

Foto Pierluigi Troise, su Cittadinanza attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro"

Sembrano risolti, intanto, anche i problemi legati alle ruote dei treni del metrò, che si erano rotte, come rivelato da Fanpage.it. Ne sono state ordinate di nuove e tutto sembra andare per il meglio.

La linea 6, a regime, collegherà Fuorigrotta a piazza Municipio. Il Comune ha già approvato il prolungamento per arrivare anche a Bagnoli e Posillipo. Non mancano le polemiche, ad ogni modo. Sui social, il cittadino attivo Pierluigi Troise, avanza perplessità sulla pavimentazione nuova di piazza Santa Maria degli Angeli: "Stupendi pini stracciati via, un progetto discutibile esteticamente ma soprattutto un pugno nell’occhio per il quartiere con quel bianco sparato tra gli edifici storici".