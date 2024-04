video suggerito

Ascensore Monte Echia a Napoli, la fila per il panorama è lunga e ci sono le prime lamentele per i disagi

L'ascensore per accedere al belvedere di Monte Echia a Napoli ha fatto breccia nel cuore dei turisti e dei napoletani: a pochi giorni dall'apertura c'è già folla per salire sul promontorio tufaceo affacciato su Santa Lucia, il primo insediamento dell'antica Partenope: da lì si gode un panorama spettacolare , quello di Pizzofalcone, con una veduta a 180 gradi sul golfo.

Ci sono però le prime lamentele e sono sollevate dagli addetti al settore: mancano indicazioni e il sistema di bigliettaggio – si paga 1,30 per salire e altrettanti per scendere se non si vuole farlo a piedi – non è agevole. Marco Sansone del sindacato Usb Trasporti spiega le criticità: «Mancano i bagni pubblici, le indicazioni per i visitatori (le biglietterie sono praticamente nascoste) ed i locali per il personale sono ancora in costruzione (nella zona superiore manca persino la corrente elettrica). Come se non bastasse, stamattina ci segnalano diversi blocchi dell'ascensore, esasperazione da parte dei tanti visitatori in fila e tanta difficoltà per gli operatori nel mettersi in contatto con i Responsabili Aziendali, i quali, evidentemente, vista la splendida giornata di sole, hanno preferito andarsene al mare e lasciare lavoratori e visitatori in balia delle onde».