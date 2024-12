video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

I monopattini elettrici a noleggio a Napoli a rischio stop dal 14 dicembre: ecco perché Il Comune a Fanpage.it: “Se le società e gli utenti non si adeguano alle nuove norme Cds, rischio sospensione”. Tra le novità, obbligo di assicurazione, casco e targa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I monopattini elettrici a noleggio a Napoli a rischio stop dal 14 dicembre 2024, quando entreranno in vigore le nuove regole dettate dal Codice della Strada per il due ruote del trasporto smart in sharing. Le nuove disposizioni prevedono assicurazione Rc, obbligo di targa e di casco, in quest'ultimo caso indipendentemente dall'età.

E se quest'ultimo sarà a carico dell'utente, che dovrà procurarsene uno se vorrà utilizzare i monopattini a noleggio disponibili in strada, la targa, invece, sarà responsabilità delle aziende private che erogano il servizio. "Quando entrerà in vigore il nuovo CdS – spiegano dal Comune di Napoli a Fanpage.it – anche i privati autorizzati dal Comune ad effettuare il servizio di monopattini a noleggio, così come gli stessi utenti, dovranno adeguarsi alle nuove regole". Se le società non saranno pronte a rispettare tutte le nuove normative, insomma, confermano da Palazzo San Giacomo a Fanpage.it, "si rischia una sospensione del servizio a Napoli".

Le nuove regole del CdS in vigore entro metà mese

Le nuove regole partiranno, quindi, anche a Napoli, come nel resto d'Italia, da sabato 14 dicembre prossimo. Nel capoluogo partenopeo ci sono tre società che offrono i monopattini elettrici: Voi technology Italia srl, che hanno i monopattini di colore rosso, Bit mobility srl, blu con la fascia bianca, e Bird rides Italy srl, con la fascia azzurra. La flotta in totale è composta da 2.100 monopattini, 700 per ciascun operatore.

Leggi anche A via Marina arrivano dossi, sensi unici e obblighi di precedenza dopo la morte della mamma investita

I mezzi possono essere noleggiati tramite le App scaricabili online sul proprio telefonino. Il servizio in questi mesi ha riscosso un grande successo di pubblico. Il Municipio partenopeo è intenzionato a proseguire su questa strada e sta seguendo attentamente anche le procedure di adeguamento dei vettori alle nuove normative introdotte dal CdS.

Cosa cambia per i monopattini a noleggio a Napoli

Ma cosa cambia, in concreto, per i monopattini elettrici a noleggio a Napoli? Fanpage.it ha sentito i responsabili del Comune di Napoli. "Per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione non cambia nulla – spiegano – in quanto era già un obbligo contrattuale e quindi c'è già l'ok. Il caso è un obbligo a carico dell'utente. I gestori stanno studiando delle tecnologie per sbloccare la mobilità solo se l'utente indossa il casco. Ma su questo punto c'è una interlocuzione in corso tra i gestori e il Ministero dei Trasporti (Mit)".

Il problema più spinoso, quindi, riguarda, piuttosto l'obbligo di targa. "Al momento – spiegano dal Comune di Napoli – i monopattini elettrici a noleggio hanno un codice identificativo e un QR code. È in corso una interlocuzione con il Mit anche su questo punto per approfondimenti. Se le società non si adeguano con l'obbligo di targa o se il Mit non chiarisce entro il 14 dicembre l'interpretazione del codice identificativo e del QR code c'è il rischio che i servizi possano essere temporaneamente sospesi nel frattempo degli adeguamenti".