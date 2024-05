video suggerito

Molestie a un 13enne, definitiva la condanna di Don Livio Graziano a 8 anni di carcere Definitiva la condanna ad 8 anni di carcere per don Livio Graziano, accusato di atti sessuali con un 13enne. Lui si è sempre professato innocente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Don Livio Graziano

Diventa definitiva la condanna di don Livio Graziano, il parrocco della diocesi di Aversa che era accusato di aver abusato di un ragazzino all'epoca dei fatti 13enne che gli era stato affidato dai genitori. La sentenza di otto anni era stata confermata già in appello lo scorso anno, ma è diventata definitiva dopo che nelle scorse ore la Cassazione ha rigettato per inammissibilità l’appello dei difensori del sacerdote. Soddisfatta la famiglia della vittima, che si è costituita parte civile ed è stata difesa dall'avvocato del Foro romano Mario Caligiuri, della Rete L'Abuso, mentre il parroco era difeso dagli avvocati Carlo Di Casola e Giampiero De Cicco.

"La famiglia ha espresso la gioia per questa patita sentenza che gli ha reso quella giustizia che la chiesa non ha reso", ha spiegato la Rete L'Abuso. La vicenda era iniziata a fine 2021, dopo la denuncia presentata dalla famiglia del ragazzo, che si erano accorti di strani messaggi e comportamenti da parte dell'allora 13enne. Il parroco, che gestisce anche una cooperativa sociale che fornisce assistenza di tipo terapeutico a persone con problemi di ansia, depressione e disturbi dell'alimentazione, da lui stesso fondata diversi anni fa, venne arrestato il 26 ottobre del 2021, dopo le indagini che erano state affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino. Il 24 novembre 2022 era giunta la prima condanna, dopo che il Pubblico Ministero aveva chiesto 11 anni di carcere per lui. Sentenza ad otto anni di carcere che era stata poi confermata dai magistrati della IV sezione della Corte di Appello di Napoli nel giugno del 2023 e che ora è diventata definitiva dopo il passaggio in Cassazione. Il sacerdote si è sempre professato innocente: "Contro di me solo menzogne".