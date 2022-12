Migrante travolto e ucciso a Castel Volturno, il corpo decapitato dal guard rail Incidente mortale sulla Domiziana: un uomo in bici è stato travolto da un’auto a Castel Volturno; il corpo, finito sul guard rail, è stato decapitato di netto.

A cura di Nico Falco

L'automobile lo ha centrato in pieno, scaraventandolo contro il guardrail, che per la potenza dell'impatto è diventato come una lama affilata e gli ha staccato di netto la testa e altre parti del corpo. Tragedia ancora da ricostruire nei dettagli, quella avvenuta a Castel Volturno, in provincia di Caserta, lungo la strada Domiziana; vittima un migrante non ancora identificato, che è stato travolto e ucciso mentre era in bicicletta.

L'incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Ischitella, in un punto in cui l'arteria ha due carreggiate separate da guardrail. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Castel Volturno e della Stradale per i rilievi del caso e per la ricostruzione. Sulla dinamica sono in corso accertamenti ma, secondo quanto accertato dagli agenti nelle prime fasi dell'intervento, l'uomo è stato colpito e scaraventato sul guardrail; non è chiaro se l'impatto sia avvenuto a seguito di un improvviso spostamento della vittima, che potrebbe aver cambiato direzione finendo sulla traiettoria della Fiat Tipo.

L'uomo che lo ha travolto si è fermato per prestare i primi soccorsi e per lanciare l'allarme; per la vittima non c'era più nulla da fare, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Le condizioni del corpo hanno reso ancora più difficoltose le operazioni per l'identificazione della vittima; oltre alla testa, anche altre parti sono state rinvenute sull'asfalto a diversi metri e nella corsia opposta di marcia. L'area non sarebbe coperta da videocamere di sorveglianza, gli agenti hanno ascoltato anche alcuni automobilisti per la ricostruzione dell'incidente.