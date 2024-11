video suggerito

Metro Linea 6 Napoli, guasti 2 treni su 3: chiusa in anticipo di 2 ore oggi La metropolitana Linea 6 oggi ha chiuso alle 13,30, invece delle 15,30, a causa di due treni guasti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa in anticipo di 2 ore oggi la metropolitana Linea 6 di Napoli: si sono rotti due treni su tre. Il primo in mattinata, il secondo attorno alle ore 13. Così il metrò che collega Fuorigrotta a piazza Municipio ha dovuto chiudere i battenti alle 13,30, anziché alle 15,30, come prevede l'orario ordinario. Un imprevisto, purtroppo, che ha lasciato a piedi centinaia di passeggeri, in particolare pendolari e studenti.

La metro Linea 6 è stata inaugurata il 17 luglio scorso, dopo 11 anni di attesa. Attualmente circolano 3 treni su tutta la linea che collega Fuorigrotta a piazza Municipio, con corse ogni 13-14 minuti, dalle 7,30 alle 15,30 di ogni giorno. Un orario provvisorio, come anticipato da Fanpage.it, che dovrebbe essere prolungato a partire dal prossimo mese di dicembre, come annunciato dall'amministrazione comunale.

A dicembre i prolungamenti fino a sera della Linea 6

Il Comune di Napoli e l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, infatti, stanno lavorando per prolungare l'orario di esercizio fino alla sera. Questo consentirebbe ad una platea più vasta di poter usufruire della metropolitana, rendendola più vantaggiosa in particolare per i lavoratori che escono dagli uffici tra le 17 e le 18, che attualmente si vedono negata questa possibilità. Il problema dei prolungamenti riguarda la mancanza di macchinisti e capo stazione. Il Municipio potrebbe reclutare nuovo personale dallo scorrimento delle graduatorie ed eventualmente rivolgendosi ad agenzie esterne. La figura del macchinista, in particolare, è particolarmente richiesta e non facile da reperire sul mercato.

Oggi, intanto, la metropolitana Linea 6, come detto, ha chiuso in anticipo, come spiegato anche sulla pagina social dell'Anm: "Metro Linea 6: per problemi tecnici ultima partenza da Municipio ore 13:30". Il motivo, a quanto si apprende, sarebbe relativo al guasto di due treni. Dall’ estate 2025, però, la situazione dovrebbe migliorare, in quanto si attende la consegna dei nuovi 22 treni di 39 metri che Hitachi Rail sta realizzando.